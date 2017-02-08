В сенате США подготовили запрет на снятие санкций с России

Ряд американских сенаторов планирует в среду внести на рассмотрение коллег законопроект, согласно которому для отмены санкций против России президенту США Дональду Трампу нужно будет получить разрешение конгресса.

Кроме того в документе о пересмотре отношений с Россией, отмечается, что в случае, если Белый дом решит пойти на снятие или смягчение санкций против России, ему нужно будет предоставить конгрессменам доклад с подробным обоснованием такого шага.

Помимо этого, документ предполагает предоставление конгрессу 120-дневного периода для рассмотрения вопроса о смягчении санкций.

Авторами документа выступили сенаторы Линдси Грэм (республиканец) и Бен Кардин (демократ), сообщает Интерфакс.

Со своей стороны сенатор-республиканец Марко Рубио заявил, что многие сенаторы поддерживают законопроект.