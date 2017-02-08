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В Североморске флэшмоб и салют в честь военных моряков

20:0808 февраля 2017Просмотров: 642

В Североморск из дальнего похода возвращается корабельная авианосная группа. Почти 4 месяца моряки-североморцы выполняли задачи в Средиземном море, у берегов Сирии, принимали участие в боевых операциях против боевиков террористической организации ИГИЛ, запрещенной в России. Сегодня авианосец «Адмирал Кузнецов» и Крейсер «Пётр Великий» встали на рейд в североморском заливе. Встречать моряков вышел весь город.

У подножия памятника Защитникам Заполярья - красочный флэшмоб. На трибуне развёрнут российский триколор. Школьники, студенты, морские кадеты и воспитанники клуба юных моряков приветствуют военные корабли. У многих ребят на этих кораблях с боевой службы вернулись отцы. Пока они могут наблюдать за представлением только издалека. Но уже завтра состоится торжественная церемония встречи и тогда экипажи смогут сойти на берег и увидеться с семьями.

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