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В Умбе отпраздновали 25-летие территориального отдела истории, культуры и быта терских поморов Мурманского областного краеведческого музея

11:4608 февраля 2017Просмотров: 56

В Умбе состоялся торжественный вечер, посвященный 25-летию территориального отдела истории, культуры и быта терских поморов Мурманского областного краеведческого музея.

С приветственным словом выступил председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов.

Творческим подарком для сотрудников музея и гостей мероприятия стали концертные номера фольклорного хора Дома культуры, дуэта «Сестры Нестеровы», детского клуба «Калейдоскоп», ансамбля «Поморье» и Виктории Колосовой.

Сотрудникам музея вручили  грамоты за активное участие в жизни отдела истории, культуры и быта терских поморов Мурманского областного краеведческого музея в 2016 году, а также подарки и памятные сувениры.

Также состоялось и торжественное открытие памятной доски Людмиле Валентиновне Пановой - основателю территориального отдела истории, культуры и быта терских поморов, заслуженному работнику Российской Федерации. Право открытия мемориальной доски было предоставлено Наталье Гурьевой - родственнице Людмилы.

Общественный краеведческий музей «Быт и промысел поморов» был создан решением исполкома Терского районного Совета от 23 февраля 1988 года на базе Сельского Дома культуры (с 1 января 1990 - клуб-музей) посёлка Умба.

Главным инициатором создания музея в Умбе стала Людмила Валентиновна Панова, тогда старший библиотекарь Терской районной библиотеки. В 1988 году Людмила Валентиновна становится директором Дома культуры, а затем директором клуба-музея. Под ее руководством была организована первая исследовательская поездка в села Терского побережья, по итогам которой было собрано много предметов быта, одежды, утвари, а также фотографии из поморского села Кузомень.

Приказом управления культуры Мурманского облисполкома от 4 января 1992 года общественный музей стал территориальным отделом Мурманского областного краеведческого музея, который возглавила Людмила Панова.

Сегодня музей в Умбе привлекает посетителей обилием подлинных предметов поморской старины, выразительными памятниками поморской культуры и атмосферой поморского дома.
 


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