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Временный запрет на продажу спиртосодержащей продукции продлен на 60 дней

11:1208 февраля 2017Просмотров: 118

Администрация Мурманска информирует предпринимателей и население города о том, что в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2017 № 7 «О приостановлении розничной торговли спиртсодержащей непищевой продукцией», приостановление розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 28% объёма готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей) продлено на 60 суток.

Указанное постановление вступило в силу 27 января 2017 года.

Временный запрет введен в связи со случаями массовых острых отравлений, повлекших гибель людей.

В Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области работает «горячая линия», по которой принимается информация от граждан и предпринимателей о фактах незаконной реализации спиртосодержащей непищевой и пищевой продукции.

Телефоны «горячей линии»: 8 (8152) 47 24 34, 47 79 28.


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