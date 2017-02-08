Временный запрет на продажу спиртосодержащей продукции продлен на 60 дней

Администрация Мурманска информирует предпринимателей и население города о том, что в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2017 № 7 «О приостановлении розничной торговли спиртсодержащей непищевой продукцией», приостановление розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 28% объёма готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей) продлено на 60 суток.

Указанное постановление вступило в силу 27 января 2017 года.

Временный запрет введен в связи со случаями массовых острых отравлений, повлекших гибель людей.



В Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области работает «горячая линия», по которой принимается информация от граждан и предпринимателей о фактах незаконной реализации спиртосодержащей непищевой и пищевой продукции.

Телефоны «горячей линии»: 8 (8152) 47 24 34, 47 79 28.





