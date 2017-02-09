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Баня против сауны. Битва «парилок» в программе «Вовремя» сегодня на ТВ21+

20:0209 февраля 2017Просмотров: 143

В Мурманск приехал известный российский эксперт по русским баням и телеведущий из Москвы Сергей Беляев. Он планирует провести в областном центре первый банный фестиваль и для этого попытался договориться с одним из мурманских гостиничных комплексов. Получилось ли это у него - узнаете сегодня в программе «Вовремя» на ТВ21+.

Сегодня в программе «Вовремя»:

Что такое баня в мировой истории и для русского человека? Правда ли, что русская баня лучше финской сауны?

Сергей Беляев: «Сауна - это по-фински «баня». Но многие понимают, что сауна - это электрическая печь, электрическая каменка. Она не всегда полезна, в ней можно находиться 5-7 минут, не больше».

Что об этом думают сами финны, видят ли они разницу между финской сауной и русской баней, и действительно ли в Финляндии сауна - национальное достояние?

Сари Пёюхёнен, помощница консула Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии: «Есть и фестиваль сауны, и есть день сауны в Хельсинки, где открывают простые финны свои сауны для всех, один день в год».

А также, действительно ли баня и сауна - полезны и что стоит помнить, когда идёшь париться, чтобы не навредить здоровью. Обо всём этом - сегодня в 20:30 на ТВ21+. Ищите нас на 22 кнопке в сети «Ростелеком».

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