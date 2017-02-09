Баренц Спектакль-2017. Что заставило американцев лезть на стену и танцевать?

В Киркенесе в 13 раз открылся ежегодный «Баренц-спектакль». Это международный фестиваль, который проводится на границе трех стран – Норвегии, Финляндии и России. В этом году он посвящен весьма актуальной для жителей Баренц-региона теме – индустриализации Арктики.



С помощью искусства здесь ведется диалог на такие важные темы, как трансграничное сотрудничество, пути развития Арктики, экология и индустриализация.



Шоу открытия фестиваля – это всегда интересно. В этом году пионеры вертикального перфоманса – калифорнийцы из танцевального коллектива BANDALOOP оккупировали огромный заброшенный кран в порту Киркенеса.

Американцы выступают на высоте 50 метров над промзоной. Танец объединяет многосложную хореографию с промышленным альпинизмом.



Шаши корреспонденты сейчас работают в Киркенесе на фестивале «Баренц-спектакль».

Сюжет о шоу-открытии смотрите сегодня в программе «Новости» в 19:30.

