Боевая задача выполнена! Авианосец «Адмирал Кузнецов» с почетом встретили дома

Торжественная встреча моряков состоялась сегодня на борту авианосца «Адмирал Кузнецов».

За этот поход корабли прошли 18 тысяч морских миль, действовали в районах северо-восточной Атлантики и Средиземного моря. Такой масштабный поход с боевым применением морской авиации состоялся впервые в истории Военно-морского флота России. И вот, наконец, спустя почти 4 месяца, корабли встали на рейд у родных берегов.

В парадном строю экипажи всех кораблей и судов авианосной группы. Праздничный митинг открывает лично Главнокомандующий Военно-морским флотом, адмирал Владимир Королёв. Он специально прибыл из центра, чтобы лично поздравить моряков с успешным походом. До этого он два года сам возглавлял Северный флот.

Владимир Королёв, главнокомандующий ВМФ России: «В боевых действиях против террористов вами были продемонстрированы сплоченность, целеустремленность, мужество и верность Андреевскому флагу. Каждая миля пройденного пути была использована с максимальной эффективностью».

Николай Евменов, командующий Северным флотом: «Мы гордимся всем, сделанным вами. Поздравляю вас с выполненной важнейшей государственной задачей, благодарю за службу!»

118 дней внимание всей страны и всего мира было приковано к военной операции в Сирии, в которой принимали участие российские моряки. В ходе реальных боевых действий эффективно отработали межвидовое взаимодействие с командованием и авиацией Военно-космических сил.

Лётчики авиакрыла Северного флота выполнили 420 боевых вылетов с палубы авианосца, 117 из них - ночью. Все полеты проходили в сложнейших гидрометеорологических условиях. Авиаудары наносили по огневым позициям и опорным пунктам боевиков, складам и скоплениям военной техники. Всего вывели из строя 1252 объекта террористов. Каждая миля похода была использована с максимальной эффективностью.

Виктор Соколов, заместитель командующего Северным флотом: «Мы до конца, наверное, еще не осознаем, того, что сделали. Но каждый из нас знает, что мы многое открыли, многим открыли глаза на нашу истинную державную мощь и силу Отечества».

Сергей Артамонов, командир ТАвКр «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов»: «Каждый надводный корабль - это территория нашей Родины, которая может быть представлена в любом уголке мирового океана. А такого класса корабли, и сегодняшний наш поход показал, что можно выполнять не только представительские функции, а выполнять настоящую боевую задачу».

Абсолютно все участники этого похода удостоены медали «За участие в операции в Сирии», многие Указом Президента награждены «Медалью ордена за заслуги перед Отечеством».

Благодарность экипажам кораблей от Председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко передал Игорь Чернышенко. Глава региона Марина Ковтун вручила командирам кораблей заполярную царь-рыбу сёмгу и почётные знаки Губернатора лучшим членам экипажа.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Моряки-североморцы как и все военнослужащие не только защищают нас, но и являются нашими земляками и все вопросы социально-бытового характера в зоне нашей ответственности».

В одном строю с действующими военными моряками - морские кадеты и юнармейцы.

Иван Осин: «Под флагом РФ и флагом ВМФ России мы победим любого врага!»

Анастасия Позднякова: «Мы гордимся вами, равняемся на вас! Честь и слава морякам КСФ!»

Ну и самые тёплые слова приветствия, конечно от жён. Пока моряки были в походе, на свет появилось 42 малыша. И только на «Кузнецове» - 9 девочек и 12 мальчиков.



Торжественный марш - и официальная часть завершена. Это сигнал для будущих защитников страны - кадеты и юнармейцы тут же оседлали боевой вертолет.

Артур Ромшевич: «Это просто неимоверно, тут ни один просто пианист думаю не справится столько кнопок.. Это очень большой труд чтобы научиться».

Это новейший К-52К. Год выпуска 2016й! В этом походе он проходил боевые испытания. Наука и испытатели остались довольны.

Владислав Томилин, штурман-испытатель компании «Камов»: «Отказов нет. Вертолет полностью исправен. После выставки перелетаем к себе на базу».

Авиакрыло уже убыло на свой наземный аэродром базирования, ну а крейсер «Кузнецов» к родному причалу встанет завтра. И тогда у экипажа авианосца наконец появится возможность обнять родных.