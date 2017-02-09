Девушка из Карелии погибла под колёсами поезда Мурманск - Москва

Сегодня, 8 февраля в полдень в Медвежьегорске недалеко от станции Медвежья гора 27-летняя местная женщина попала под колеса поезда № 15 сообщением Мурманск — Москва.

Погибшая переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист ее увидел и подал звуковые сигналы, однако женщина на них не среагировала.

Экстренное торможение не помогло. Известно, что погибшая была трезвой, почему женщина не услышала сигналы машиниста, остается неизвестным.

От полученных травм жительница Медвежьегорска скончалась на месте, сообщает Karelinform.Ru

По данному факту транспортная прокуратура Карелии проводит проверку.