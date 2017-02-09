Этой ночью в Мурманске при пожаре погибли люди. Видео с места ЧП

Этой ночью в Мурманске при пожаре погибли люди. Трагедия произошла в жилом дома на Книповича, 43. Репортаж Натальи Алексеенко и Александра Саницкого.

В подъезде стойкий запах гари и следы ночного происшествия. В квартире ремонтники заколачивают выбитые окна. Здесь же мы встретили родственников погибших. По понятным причинам они предпочли остаться за кадром. Сейчас им не до журналистов. Сказали лишь, что потеряли самых близких людей.



Мебель сгорела, стены обуглились. Специалистам еще предстоит выяснить, откуда началось возгорание и что стало его причиной.

Сообщение о пожаре поступило сегодня ночью - в 3 часа 40 минут. В 01 позвонили соседи, сказали, что из двери напротив валит дым. Через несколько мину на месте были несколько пожарных расчетов и другие экстренные службы.



Чтобы попасть в горящее помещение и начать работать, пожарным пришлось вскрывать двери, а также подавать один из стволов через окно по трехколенной лестнице.



Алексей Мирошниченко, оперативный дежурный территориального пожарно-спасательного гарнизона: «Когда я прибыл на место пожара, горела квартира на площади 20 квадратных метров, проникновение в квартиру осложнилось наличием двух металлических дверей, ну и создалась высокая температура. После вскрытия входной двери было обнаружено, к сожалению, два тела погибших».



Как сообщают в следственном комитете, погибшие - мужчина 1937 и женщина - его дочь 1966 года рождения.



Во время пожара трех человек из соседней квартиры спасатели эвакуировали, чтобы они не надышались дымом. В 5 15 утра - через полтора часа после вызова - помещение полностью потушили.

Всего на месте происшествия работали 12 человек личного состава и 3 единицы техники. Следователи сейчас проводят проверку и выясняют все подробности ночной трагедии.