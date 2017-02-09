Флаг Зимней универсиады–2019 торжественно передан Красноярску

Флаг Зимней универсиады–2019, генеральным партнером которой выступает компания «Норникель», торжественно передан Красноярску.



Официальное закрытие XVIII Всемирной зимней универсиады–2017 состоялось в Алматы, сообщает «Таймырский Телеграф».

Кульминационным моментом церемонии стала передача флага от Алматы столице следующей Зимней универсиады – Красноярску. Флаг был спущен и вынесен на сцену. В этот момент в зале «Алматы Арены» звучал гимн FISU и мирового студенчества «Гаудеамус».

Глава города Алматы Бауыржан Байбек обратился к участникам церемонии: «Следующая Зимняя универсиада–2019 пройдет в России. Она будет первой зимней для этой страны. Мы знаем Красноярск, как один из немногих городов, который способен провести соревнования на высоком уровне – это крупный научно-образовательный, культурный и спортивный центр России.

Благодаря Универсиаде мы больше узнали друг о друге, стали добрыми друзьями. Это начало сотрудничества и расширения культурно-экономических связей. Алматы готов передать опыт в подготовке к столь значимым соревнованиям коллегам из Сибири».



Флаг был торжественно передан главе города Красноярска под аплодисменты 12 тыс. зрителей.



«Стать свидетелем всемирного спортивного форума – это счастье. Энергия молодежи, объединяющая сила спорта, невероятная поддержка болельщиков – сложно передать эмоции и неповторимость Универсиады. Главное, что у этого события нет финала – оно продолжается дружбой и, конечно, новыми встречами.

Этот момент дает старт XXIX Всемирной универсиаде 2019 года в Красноярске. Это огромная ответственность и честь. Искренне рассчитываю, что Красноярск также будет достойной столицей спортивных игр. Выражаю огромную признательность FISU, благодаря которой воспитываются новые чемпионы, сбываются мечты, молодежь становится ближе друг к другу.

Благодарю Алматы за особую атмосферу гостеприимства, яркие победы, искренние эмоции. Сильный, как снежный барс, молодой, как знаменитый алматинский апорт, яркий, как казахский ковер, – таким запомнится ваш город! 752 дня отделяют нас от Зимней универсиады–2019. Красноярск искренне ждет гостей. До встречи в Красноярске!», – цитирует главу Красноярска Эдхама Акбулатова исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске.



Передача флага стала поводом для знакомства участников и гостей Универсиады-2017 со следующей столицей студенческих игр. «Алматы Арена» озарилась северным сиянием, перед зрителями выступил прославленный таймырский коллектив «Хэйро» с песнями и танцами народов Севера. Перед зрителями воссоздали легенду о Енисее, в которой пылкий юноша, пожертвовав сердцем, растопил лед могучей реки. Красноярская исполнительница народных песен Клара Полухина спела славянскую песню «Река».

Сольный номер на льду исполнил посол Зимней универсиады–2019, олимпийский чемпион по фигурному катанию на коньках Алексей Ягудин. Яркие ролики о Красноярске и сибирской природе, спорте и студенчестве завершились приглашением участников церемонии и зрителей телетрансляции в Красноярск в 2019 году. Режиссером церемонии стал посол Зимней универсиады–2019, продюсер ледовых шоу Илья Авербух.



В Красноярске флаг будет передан на хранение Сибирскому федеральному университету, так как на территории кампуса СФУ в 2019 году разместится атлетическая деревня. Флаг выставят в самом посещаемом месте вуза, чтобы у студентов и гостей города была возможность увидеть один из главных символов международного студенческого спорта.

Фото сайта «Таймырский Телеграф»