Флешмоб и салют. Красочное приветствие военных моряков в Североморске

Итак, одна из главных новостей и нашего региона, и в России. Корабельная авианосная группа Северного флота вернулась из Сирии в родную базу, Североморск. Встречать моряков на Приморскую площадь вышел почти весь город. Татьяна Юлусова и Константин Кабанец увидели как это было.

Позади 18 тысяч морских миль. Авианосец «Адмирал Кузнецов» встаёт на рейд в Североморске. Ранее из дальнего похода прибыл тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий». Ему и приветственное слово - 15 артиллерийских выстрелов.



Ответный салют произвёл эскадренный миноносец - «Адмирал Ушаков». После этого тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» прошел по акватории у родных берегов.

А в это время на трибунах Приморской площади группу кораблей во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов» встречали жители флотской столицы. В городе настоящий праздник, военных моряков не было дома 4 месяца.



У подножия памятника Защитникам Заполярья - на трибуне развёрнут российский триколор. Школьники, студенты, морские кадеты и воспитанники клуба юных моряков приветствовал военные корабли красочным флешмобом. У многих ребят с боевой службы вернулись отцы. Пока они могут наблюдать за представлением только издалека.



Татьяна Миронова: «Приходят наши мужчины, наши защитники. Ребята ждали этого и мы ждали, весь город ждал этого. Мы очень уважаем наших мужчин, ждем их».

Валерия Чушенкова: «Мы все друг друга знаем, друг друга ждём и это общий праздник для нас всех».

Михаил Мамайсук: «В городе, естественно, праздник. У многих здесь служат отцы и братья».

Никита Лещенко: «По характеру они, наверно, очень суровые. У нас нелегко служить, батя рассказывал, что очень нелегко».

Светлана Болтушкина: «Конечно, праздник! Столько мужчин не видели. Это подвиги, это защита России, это престиж России».