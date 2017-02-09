Грузооборот мурманского рыбного порта за год сократился почти на 40%

Объем грузооборота предприятия «Мурманский морской рыбный порт» в январе 2017 года составил 18,6 тыс. тонн (против 22 тыс. тонн в январе 2016 года), что почти на 40% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

В том числе перевалка рыбопродукции снизилась на 39% - до 9,2 тыс. тонн (против 15 тыс. тонн годом ранее).

Как пояснили в компании, «слишком сократились объемы доставки рыбы в Мурманск - в январе 2016 года в порт зашло 71 судно, работающее в рыбной отрасли, в январе 2017 года - только 48».

Так, из-за январских штормов в порт было доставлено только 800 тонн охлажденной рыбы, хотя обычно за месяц добывают 1000-1500 тонн, сообщает Portnews.Ru

Кроме того, промысловики Северного бассейна предпочитают выгружаться в иностранных портах. Основная причина (особенно в последние годы) – экономическая: валютоёмкую рыбу выгоднее сдавать за рубеж.