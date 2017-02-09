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«Каменный цветок» расцвел в предгорьях Хибин. В Апатитах открылась выставка изделий из камня

20:0409 февраля 2017Просмотров: 156

В Апатитах сегодня открылась выставка «Каменный цветок». Она проходит в этом городе уже в 24 раз. И как прежде для того, чтобы показать свои лучшие работы из камня, на выставку съезжаются мастера со всей России. Из Апатитов репортаж Сергея Юдкова и Антона Батаева.

«Каменный цветок» уже давно является одной из визитных карточек Апатитов. Это не только ярмарка, где можно купить любые украшения, но и своего рода выставка достижений каменных дел мастеров. Екатеринбург, Новосибирск, Дагестан, Петербург - география участников - вся Россия.

Юрий Павлов, организатор выставки «Каменный цветок»: «В один год много приезжали изделий из серебра, потом у нас на золото наоборот переходили, малахит пользовался популярностью, янтарь».

Янтаря в этом году немного, а вот малахита достаточно. Изделия из этого камня на выставке представляет мастер Оконго Ги Селестен.

Оконго Ги Селестен, участник выставки «Каменный цветок»: «Вообще-то малахит он из Заира, сейчас Конго называется, он там добывается и изделия все там делаются».

Оконго Ги Селестен приезжает в Апатиты уже полтора десятка лет. Кроме традиционных малахитовых шкатулок, лягушек и слоников, в его коллекции всегда найдется немало уникальных работ, на которые хорошему мастеру требуются долгие дни кропотливой работы.

Оконго Ги Селестен, участник выставки «Каменный цветок»: «Он очень хрупкий камень и поэтому с ним надо обращаться как с женщиной, с малахитом».

Кроме малахита на выставке - уральские изумруды, армянское серебро, а так же камни из недр Кольского Заполярья - эвдеалит - лопарская кровь, аметисты, глендониты - которые чаще называют поморскими рогульками.

Любовь Гришина, участница выставки «Каменный цветок»: «Они чем интересны, вроде бы так смотришь - камешек, песочек, разрезаешь - а там цветок, просто так интересно и красиво».

Программа выставки в этом году рассчитана на пять дней. Будут работать и персональные экспозиции, состоятся встречи с учеными-геологами, концерты. Цвести «Каменный цветок» в Апатитах будет до воскресенья.

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