Капитан захваченного нигерийскими пиратами судна вышел на связь

Капитан захваченного нигерийскими пиратами судна смог выйти на связь. Он сообщил, что все члены экипажа живы и здоровы.



«Дочке был звонок из компании, что капитан выходил на связь – ему дали позвонить. Сказал, что все живы-здоровы, содержание нормальное, просили родственников не волноваться», — рассказал РИА Новости отец мурманского моряка Игорь Рябой, сын которого Сергей Гусаров также оказался в плену.

Нападение на судно произошло 5 февраля примерно в 200 километрах к юго-западу от острова Бонни в Гвинейском заливе. Пираты подплыли на моторной лодке и открыли огонь. Восемь членов экипажа — семь россиян и один украинец — оказались в плену.



Известно, что захваченный корабль BBC Caribbean принадлежит немецкой кампании. Он шел из Камеруна в Гану.

Министерства иностранных дел России и Украины подтвердили захват своих граждан в водах Нигерии и заявили, что принимают меры по их освобождению. Следственный комитет России по факту нападения пиратов начал доследственную проверку.









