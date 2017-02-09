Компания Lego объявила о запуске социальной сети Lego Life

Главная идея социальной сети - создание безопасного интернет-пространства для детей, где они смогут получать действительно полезную информацию, выкладывать снимки своих творений, а также оставлять комментарии и отправлять друг другу Lego-смайлы (уникальные смайлики, разработанные специалистами компании).

Канал будет представлять собой своеобразный аналог приложения Instagram, членами которого, однако, смогут стать лишь представитель подрастающего поколения.

Основной аудиторией Lego Life должны стать дети в возрасте до 13 лет.

При этом отмечается, что создатели будут жестко контролировать процесс регистрации новых пользователей (прежде, чем пройти регистрацию, пользователь должен предоставить разрешение родителей) и добавления комментариев.

Безопасность же детям обеспечат отсутствие на портале возможности обменяться данными между пользователями и анонимный характер профилей (вместо привычных аватаров здесь используются фигурки из конструкторов Lego).



