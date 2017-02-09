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Ковдор – территория будущего. Марина Ковтун обсудила перспективы развития моногорода

20:0609 февраля 2017Просмотров: 125

Ковдор может стать территорией будущего. Губернатор Марина Ковтун провела рабочий день в Ковдорском районе и обсудила перспективы развития моногорода.

Во время поездки Марина Ковтун поговорила с врио главы района Романом Дурягиным, а также встретилась с новым исполнительным директором градообразующего предприятия, Ковдорского ГОКа, Александром Горшковым.

Александр Горшков, исполнительный директор Ковдорского ГОКа: «В принципе, я всегда старался защищать интересы и предприятия, и территории перед хозяином, собственником, чтобы как вы правильно сказали улучшать качество жизни населения».

Марина Ковтун подчеркнула, что сейчас моногород это не просто административная единица, а бизнес - проект. И его реализация невозможна без активной позиции градообразующего предприятия.

Также глава региона посетила два учебных заведения. В ресурсном центре школы №1 и политехническом колледже школьники и студенты Ковдорского района получают профориентированное образование. Основным социальным партнером и заказчиком кадров для колледжа выступает Ковдорский ГОК.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «В ближайшем будущем компания «ЕвроХим», которая уже год назад заказала проект или, как сейчас принято говорить - мастер-план развития Ковдора - города будущего - этот проект презентует и мы будем вместе его реализовывать. Город должен иметь другой облик для того, чтобы молодежь здесь оставалась, работала и создавала это будущее».

По словам Марины Ковтун, развитие Ковдора - дело общее. И заниматься этим должны правительство Мурманской области, муниципальные власти и градообразующее предприятие.

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