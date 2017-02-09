Лыжник из Мурманска погиб после столкновения со сноубордистом в горах в Сочи

Сочинские следователи проводят доследственную проверку по сообщению о гибели 8 февраля 39-летнего лыжника и травмировании 29-летнего сноубордиста.

По предварительным данным, утром 8 февраля в секторе Малая Сковородка в районе Мужского спуска при катании на горнолыжной трассе произошло столкновение двух мужчин.

В результате 39-летний лыжник из Мурманска получил повреждения, не совместимые с жизнью, и скончался на месте.

29-летний сноубордист из Самары с множественными повреждениями был доставлен в больницу.

В настоящее время следствием проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

По окончании проверки будет принято процессуальное решение.