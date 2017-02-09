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Марина Ковтун обсудит завтра вопросы экономического развития Териберки

16:2509 февраля 2017Просмотров: 114

15:00 – губернатор Марина Ковтун проведет заседание проектной группы по социально-экономическому развитию Териберки.

На заседании речь пойдет о концепции развития Териберки, в частности о формировании ее единого архитектурного облика, землеустройстве и благоустройстве поселка.

В работе группы примут участие представители региональных исполнительных органов государственной власти, главы администраций Териберки и Кольского района, партнеры проекта «ЛавкаЛавка. Териберский производственный кластер» и фермерского кооператива «ЛавкаЛавка», представители предприятий и некоммерческих организаций и другие.

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