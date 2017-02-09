Мурманчанка порезала соседа в пьяном угаре

В полицию обратился северянин 1980 года рождения. Мужчина заявил, что в одной из квартир по улице Комсомольская, куда он зашел в гости к соседке, его ранили ножом.

Полицейские выяснили у потерпевшего, что именно соседка нанесла ему несколько ударов лезвием ножа в область груди.

Резаные раны мужчина получил в ходе внезапно возникшей ссоры, после совместного распития спиртного.

Полицейскими была задержана неработающая 40-летняя злоумышленница. В содеянном женщина призналась.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Жительница города находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до двух лет колонии.