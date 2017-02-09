Мурманский егерь, который, защищая сына, застрелил двух охотников, невиновен. Так решил Верховный суд

Егерь - невиновен! Сегодня Верховный суд оставил без изменения оправдательный приговор в отношении Виктора Михайловского, который летом 2015 года застрелил двух охотников, защищая своего маленького сына.

О том, что в высшей судебной инстанции решили, что он невиновен - егерь Виктор Михайловский узнал сегодня утром в областном суде в режиме видеоконференцсвязи с Верховным судом. Решение зачитали за две минуты. Теперь Виктор делится первыми впечатлениями.



Виктор Михайловский: «Мы до конца не верили, что что-то будет в нашу пользу, но судьи решили иначе. Как сейчас ощущения? Пока не понял, может, завтра пойму. А пока как-то в абстракции».



25 августа 2015 года Виктор Михайловский объезжал охотничьи угодья клуба «Кречет» и остановил двух охотников, чтобы проверить их документы. Между ним и двумя вооруженными нетрезвыми мужчинами произошел конфликт. По словам егеря, они угрожали его убить и набросились на его маленького сына. В итоге, защищая ребенка, он застрелил обоих нападавших из своего карабина.



Судили Виктора Михайловского за двойное убийство. Гособвинитель просил для него 17 лет строгого режима. 12 декабря прошлого года в Мурманском областном суде после оправдательного вердикта присяжных огласили приговор - невиновен.



Прокуратура это решение обжаловала. Но Верховный суд подтвердил решение первой инстанции - и оправдал егеря.



Новостью Виктор поделился с самыми родными.



Виктор Михайловский: «Сын, узнал первым сын. Что сказал? Все хорошо, летом едем в отпуск. Так как я находился под подпиской о невыезде. Все. Полтора года испортили или не испортили мою жизнь… Наверное, испортили в какой-то мере. Никуда не мог выехать, ничем заняться, например, любимым делом. Потому что всегда находился под прицелом, так скажем».



Пока длилось следствие, Виктор Михайловский успел три месяца провести в изоляторе, остальное время под подпиской о невыезде. Не лучший опыт. Впрочем, теперь - говорит - уже все позади и все хорошо.