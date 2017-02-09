На открытии фестиваля «Баренц-Спектакль» американские альпинисты станцевали на обшивке огромного портового крана

В Норвегии в 13 раз открылся ежегодный «Баренц-спектакль». Это международный фестиваль, который проводится на границе трех стран - Норвегии, Финляндии и России. В этом году он посвящен весьма актуальной для жителей Баренц-региона теме - индустриализации Арктики.

Из Киркенеса - репортаж наших корреспондентов Владимира Школьникова и Сергея Расюка.

Уже несколько лет подряд небольшой городок Киркенес на окраине Норвегии превращается в большой центр культурной жизни трех соседствующих стран. С помощью искусства здесь ведется диалог на такие важные темы, как трансграничное сотрудничество, пути развития Арктики, экология и индустриализация.



Тема фестиваля в этом году - индустриальный бумеранг. По мнению организаторов, на Баренц-регион надвигается новая волна индустриализации. Цель фестиваля - выявить тренды этого процесса, и то, к каким последствиям он может привести. Обсудить эту тему в Киркенес приехали политики, бизнесмены, экономисты и художники.



Любовь Кузовникова, арт-директор фестиваля «Баренц-Спектакль»: «Все вместе мы будем обсуждать одно и то же - будущее нашего региона, развитие экономики и индустрии, но с разных точек зрения. Вот, с художественной точки зрения это будет, может быть, более эмоциональное погружение, и тем самым мы привлечем более широкий круг публики, а не только специалистов и профессионалов, работающих непосредственно в той или иной отрасли».



Центром внимания деятелей искусства в Киркенесе становятся с первого взгляда совсем неподходящие места. Это заброшенные индустриальные объекты и промышленные инфраструктуры.



Майкл Миллер, менеджер фестиваля «Баренц-спектакль»: «Шоу-открытие фестиваля пройдет в индустриальной зоне. Все случится на верхушке огромного портового крана, это наша местная достопримечательность. Шоу подготовили мы, «Pikene på Broen», коллектив «BANDALOOP» из Америки, и электронный дуэт «FROST» из Тромсё».



Шоу-открытие - это всегда перфоманс. Вечером началась подготовка в портовой зоне Киркенеса.



Для того, чтобы дать старт фестивалю с лозунгом «The industrial boomerang», организаторы обратились к символу нового Киркенеса - синему крану-гиганту, который стал отличным дополнением к панораме города.



Гигантский кран в порту Кимек - промышленный парадокс. Почти сразу после его установки, в районе начали закрывать горнодобывающие производства, и более никому не нужный кран стал скульптурным ориентиром портовой зоны.



Брайан Мэйнфилд, технический специалист проекта BANDALOOP: «Перевод: Этот кран - уникальная структура для работы, она отличается от тех, с которыми мы работали раньше. Есть и горизонтальные и вертикальные участки, которые можно использовать. Это действительно уникальный объект для работы».



На церемонии открытия крану подарили новую жизнь. Первооткрыватели вертикального перфоманса - калифорнийские танцоры из коллектива BANDALOOP выступают на высоте 50 метров над промзоной. Танец объединяет многосложную хореографию с искусством промышленного альпинизма.



Томас Кевин, исполнительный директор проекта BANDALOOP: «Для нас важно привлечь внимание к городскому пространству, к публичному искусству и к тому, как важно, чтобы люди работали здесь. Мы, как и организаторы фестиваля хотим показать искусство, сделанное людьми и для людей. Мы хотим пробудить заброшенные пространства. Вы знаете, что этот кран никогда не использовался? В нашем перфомансе заключен вопрос о слиянии индустриализации и природы. Местные видят это каждый день, но не замечают. И мы хотим показать им этот портовый кран с такой точки зрения, с какой они никогда его не видели».



Выступление танцоров закончилось фейерверком над промзоной. Освещенный огнями салюта, обновленный с помощью искусства кран уже никогда не будет прежним.