«Наше утро» в размышлениях о том, чему все возрасты покорны. Любовь… а к чему именно?

Казалось бы, самый обыкновенный день. Чтобы скрасить его заурядность, посвятим посвятить этот четверг размышлениям. Например, о любви! Говорят, что ей все возрасты покорны. А любви к чему именно? С этим вопросом наша съёмочная группа обратилась к мурманским прохожим.

А ещё наши корреспонденты нашли лекарство для души, ознакомились с киноновинками недели, узнали, как из втулки для туалетной бумаги сделать кормушку, научились готовить интернациональное блюдо, пообщались со снегоступерами.

Программа «Наше утро» начинается в 6:30 на телеканале ТВ21+ (22 канал в сети Ростелеком), а так же транслируется с 7:15 до 8:45 на СТС-ТВ-21. Встречайте утро весело и с пользой!