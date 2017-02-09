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Нелегал из Судана почти год скрывался в Заполярье в ожидании убежища

13:3209 февраля 2017Просмотров: 41

Полицейские в Мурманской области задержали гражданина Судана, который должен был еще в 2015 году покинуть Россию по решению суда, однако скрывался и рассчитывал получить убежище в России.

Бывший студент ВУЗа Краснодарского края, у которого к тому времени закончилась студенческая виза, был впервые задержан в 2015 году, и тогда же суд вынес решение о его депортации.

Однако суданец всерьез рассчитывал остаться в России.

«Он с 2015 года не имеет права находиться на территории России. Однако он из Москвы переехал в Мурманскую область, где его задержали полицейские в 2016 году», — рассказали в пресс-службы регионального УМВД.

Суданец не подчинился и новому решению суда. Сделав вид, что отправляется в Москву, чтобы выехать в Судан, он отправился в небольшой поселок Титан в Мурманской области, где познакомился с женщиной, с которой стал вместе жить.

«Теперь уже кировские полицейские выявили, что он опять здесь, в России, без документов. Чем ему мила Мурманская область – непонятно. Работы у него нет. Он задержан снова за нарушение миграционного законодательства», — сказала представитель УМВД.

Суданец задержан, но продолжает бороться за право остаться в России – требует переводчика с арабского, подает апелляции и надеется, что получит убежище в России, сообщает РИА Новости.

Как поясняют в ведомстве, оснований остаться здесь у африканца нет, а решения суда по апелляциям он может ждать и в Судане.

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