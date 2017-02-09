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«Николай Чикер» вернулся в Североморск

20:1009 февраля 2017Просмотров: 288

Североморск - место базирования и судов обеспечения. С боевыми кораблями в главную базу Северного флота вернулись танкеры «Сергей Осипов», «Кама» и спасательное судно «Николай Чикер».

«Николай Чикер» океанский спасательный буксир. Его миссия - обеспечивать корабли в дальних походах. Длина - почти сто метров, ширина - 19,4.

Владимир Горбань, начальник управления поисково-аварийных спасательных работ Северного флота: «Его задача была, при необходимости, оказать помощь этим кораблям. Потеряли, допустим, корабли ход при буксировке или борьба с пожаром, водой. При выполнении задач, таких ситуаций не произошло».

На борту есть операционная и три больничные палаты, устройства для тушения пожаров, барокамера, водолазное снаряжение, подводные видео-камеры, оборудование для размывки грунта, сварки и резки металла под водой.

Одни корабли и суда обладают невероятной мощностью, другие - удивительной точностью. У океанского спасательного буксира «Николай Чикер» есть и то и другое. Сила тяги позволяет винто рулевым колонкам прямо вгрызаться в воду.

Он использует свою мощность и феноменальную маневренность, обеспечивая в штормовом море буксировку тяжелого авианесущего крейсера ВМФ России "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов». Судно военно-морского флота, экипаж гражданский. Дома они так же не были 4 месяца и вот долгожданная встреча.

Евгений Шилов, матрос первого класса спасательного буксира «Николай Чикер»: «Нет, не страшно было. Не первый раз, не страшно было. Домой хотелось».

На спасательном буксире есть и женщины, их четверо. Ольгу Сквороцову - маму и любимую жену встречает вся семья.

Ольга Скворцова: «Чувства какие испытываете? Радостные. Конечно-то на родной земле, дома, с детьми».

Александр Скворцов: «Когда-то я ходил в море, а теперь она ходит на корабле и я её встречаю на берегу. Всё поменялось, но ничего страшного. Кто-то должен защищать Родину, кто-то должен поддерживать Родину».

Поход был непростым. Впервые в этом составе на «Николае Чикере» пошли в поход капитан, старший помощник и механик, но, все прошло гладко, экипаж отработал хорошо. Особо отличившихся командование отметило благодарностью.

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