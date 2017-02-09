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Полное видео программы «Новости»

20:0009 февраля 2017Просмотров: 160

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 9 февраля 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Четыре месяца вдали от родного берега. Как встречали родственники военных моряков в Североморске.

Михайловский - невиновен. Верховный суд сегодня поставил точку в громком деле о мурманском егере, который, защищая сына, застрелил двух охотников.

Трагедия на пожаре. Ночью в Мурманске в полыхающей квартире погибли женщина и ее пожилой отец. Следователи выясняют причины.

Ковдор - территория будущего. Марина Ковтун обсудила перспективы развития моногорода. 

Малахит, янтарь, лопарская кровь.. В Апатитах распустился каменный цветок.

Тысячи мурманских школьников создали свой союз. Теперь стать военным, журналистом и научиться ещё многим интересным вещам можно бесплатно.

Что заставило американцев лезть на стену и танцевать? В Киркенесе начался фестиваль «Баренц-спектакль».

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