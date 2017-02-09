Поворот на Крайний Север. Почему в главном университете Санкт-Петербурга решили обсудить приоритетные исследования в Арктике

В Санкт-Петербургском государственном университете состоялось открытие Зала Арктики СПбГУ. По сути сути - это конференц-зал, украшенный картинами и фотографиями на арктическую тематику. Однако, его открытие в университете Северо-Запада весьма символично. Наука поворачивается на Крайний Север.

Не случайно первым мероприятием, которое состоялось в стенах зала Арктики стал круглый стол "Перспективы развития арктических исследований в СПбГУ". Состоялось оно в день рождения университета. СПбГУ исполнилось 293 года.

Участники круглого стола - руководители кафедр, профессора, доценты СПбГУ. Для обсуждения были приглашены и журналисты, представляющие Ассоциацию Арктических СМИ.

Почему же вопросами арктических исследований озаботились учёные Санкт-Петербурга? По словам Сергея Аплонова, проректора СПбГУ по научной работе пути исследователй Арктики начинались из северной столицы, здесь находятся крупнейшие институты, здесь строится ледокольный флот. Всё, чем бы Арктика не жила, имеет корни в Санкт-Петербурге. Арктическая тематика консолидирует научно-образовательную деятельность университета. На сегодня в СПбГУ около 300 проектов связано с арктическими исследованиями. Один из крупных проектов изучает пути миграции северных народов. Это дает вклад в познавательный процесс, соответственно претворяет научные исследвания в жизнь.

Во время круглого стола обсуждался научный аспект исследования вопроса о подготовке кадров для освоения Арктики, о том, с помощью каких технологий можно сдлеать суровый край комфортным для проживания людей. Как сделать освоение Арктики естественным процессом.

Ученые говорили о том, что нужно создавать арктический учет. Нужно понимать, какой сейчас интерес у государства на Крайнем Севере и помогать стране своими исследованиями.

Исследования арктических проблем невозможно в рамках одной дисциплины. "Мы должны выйти на междисциплинарность в определение того, что являются приоритетом для России, для которой работает университет"- говорили участники встречи.

В конце дискуссии к разговору подключились журналисты: руководитель ТАСС по Северо-Западу Александр Потехин, а также по скайпу журналист и писатель из Нарьян-мара Ольга Крупенье и руководитель мурманского телеканала ТВ-21 Светлана Солдатова.

Ольга Крупенье задала вопрос о приоритетах государственной политики в Арктике.

А Светлана Солдатова поинтересовалась, могут ли ученые с точки зрения нескольких научных дисциплин

исследовать вопрос, почему в Мурманск рыболовецкие суда не хотят везти рыбу, а в Киркинесе разгружаются с удовольствием.

"Мы прекрасно развиваем Арктику...в соседней Норвегии". Можно ли эту тему сделать предметом научной работы? Ученые обещали подумать.

Фото предоставлено Управлением по связям с общественностью СПбГУ.