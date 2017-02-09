Прогноз погоды по Мурманской области на 10 февраля

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с. Температура воздуха -1-6, при прояснениях -11-16°, ночью на западе области местами до -21°. Гололедица.

Прогноз погоды на 10 февраля по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -9..-11 -9..-11 без осадков без осадков Умба -6..-8 -6..-8 без осадков без осадков Полярные Зори -9..-11 -9..-11 без осадков без осадков Апатиты -9..-11 -9..-11 без осадков без осадков Кировск -6..-8 -6..-8 без осадков без осадков Ковдор -17..-19 -15..-17 без осадков без осадков Мончегорск -8..-10 -7..-9 без осадков без осадков Ловозеро -6..-8 -6..-8 без осадков без осадков Оленегорск -6..-8 -6..-8 без осадков без осадков Никель -5..-7 -5..-7 небольшой снег без осадков Заполярный -5..-7 -5..-7 небольшой снег без осадков Североморск -5..-7 -5..-7 небольшой снег без осадков Мурманск -5..-7 -5..-7 небольшой снег без осадков

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 10 февраля