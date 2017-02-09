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Прогноз погоды по Мурманской области на 10 февраля

15:1209 февраля 2017Просмотров: 189

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с. Температура воздуха -1-6, при прояснениях -11-16°, ночью на западе области местами  до -21°. Гололедица.

Прогноз погоды на 10 февраля по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-9..-11

-9..-11

без осадков

без осадков

Умба

-6..-8

-6..-8

без осадков

без осадков

Полярные Зори

-9..-11

-9..-11

без осадков

без осадков

Апатиты

-9..-11

-9..-11

без осадков

без осадков

Кировск

-6..-8

-6..-8

без осадков

без осадков

Ковдор

-17..-19

-15..-17

без осадков

без осадков

Мончегорск

-8..-10

-7..-9

без осадков

без осадков

Ловозеро

-6..-8

-6..-8

без осадков

без осадков

Оленегорск

-6..-8

-6..-8

без осадков

без осадков

Никель

-5..-7

-5..-7

небольшой снег

без осадков

Заполярный

-5..-7

-5..-7

небольшой снег

без осадков

Североморск

-5..-7

-5..-7

небольшой снег

без осадков

Мурманск

-5..-7

-5..-7

небольшой снег

без осадков

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 10 февраля

Температура воздуха

утром  -5..-7

днем -5..-7

вечером -5..-7

Осадки

небольшой снег  

без осадков

без осадков

 

 

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