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Россияне проведут День всех влюбленных в Италии, Венгрии, Австрии и на Байкале

12:1709 февраля 2017Просмотров: 70

Аналитический центр «АльфаСтрахование» составил рейтинг стран, где индивидуальные путешественники планируют провести День всех влюбленных. В выборке экспертов были учтены полисы, купленные за раз на двух разнополых пассажиров.

В первую очередь это европейские страны, среди которых лидируют Италия и Венгрия.

По оценке экспертов, значительная часть путешественников отправятся в эти страны авиакомпаниями-лоукостерами - «Победой» и Wizz Air, которые предлагают относительно дешевые перелеты в Милан, Пизу, Флоренцию и Будапешт.

В Италии романтический ужин запланирован у 5,3% купивших полис выезжающих за рубеж, в Венгрии – у 5,1%.

На третьем месте по популярности оказалась Австрия. Возможность посетить Венскую оперу привлекает 4,2% романтических путешественников.

На четвертом месте по популярности на 14 февраля оказалась Германия.

Полюбоваться на гамбургский порт планируют 4% путешественников. Замыкает пятерку лидеров Франция – классическое направления для путешествий на День всех влюбленных.

Несмотря на то, что билеты в Париж традиционно дорогие, 3,8% пар не откажут себе в удовольствии выпить стакан французского вина в этот праздник.

Меньшей популярностью в этому году пользуются такие направления, как Испания и Голландия.

По улицам Барселоны захотели пройтись 3% путешественников, погулять вдоль каналов Амстердама – 2,8%.

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