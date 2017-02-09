Россияне проведут День всех влюбленных в Италии, Венгрии, Австрии и на Байкале

Аналитический центр «АльфаСтрахование» составил рейтинг стран, где индивидуальные путешественники планируют провести День всех влюбленных. В выборке экспертов были учтены полисы, купленные за раз на двух разнополых пассажиров.
В первую очередь это европейские страны, среди которых лидируют Италия и Венгрия.
По оценке экспертов, значительная часть путешественников отправятся в эти страны авиакомпаниями-лоукостерами - «Победой» и Wizz Air, которые предлагают относительно дешевые перелеты в Милан, Пизу, Флоренцию и Будапешт.
В Италии романтический ужин запланирован у 5,3% купивших полис выезжающих за рубеж, в Венгрии – у 5,1%.
На третьем месте по популярности оказалась Австрия. Возможность посетить Венскую оперу привлекает 4,2% романтических путешественников.
На четвертом месте по популярности на 14 февраля оказалась Германия.
Полюбоваться на гамбургский порт планируют 4% путешественников. Замыкает пятерку лидеров Франция – классическое направления для путешествий на День всех влюбленных.
Несмотря на то, что билеты в Париж традиционно дорогие, 3,8% пар не откажут себе в удовольствии выпить стакан французского вина в этот праздник.
Меньшей популярностью в этому году пользуются такие направления, как Испания и Голландия.
По улицам Барселоны захотели пройтись 3% путешественников, погулять вдоль каналов Амстердама – 2,8%.