Сотрудники «Пасвика» оформили свой «Фенологический атлас растений»

В природном заповеднике «Пасвик» не только ведут научно-исследовательскую работу, но и занимаются издательской деятельностью. Результаты многолетнего труда ученых по изучению сезонной жизни растений представлены в «Фенологическом атласе растений».

Ученые оформили свои наработки в красочное издание благодаря проекту «Развитие научно-информационной базы заповедника «Пасвик». Этот проект - один из победителей конкурса социальных инициатив, организованного «Норникелем» по программе «Мир новых возможностей». И создание фенологического атласа - одна из его составляющих, сообщает kn51.ru.



Атлас знакомит с сезонными фазами и циклами развития растений, содержит методику ведения фенологических наблюдений и многочисленные иллюстрации. В нем также представлен календарь природы заповедника «Пасвик» и словарь терминов, показана практическая польза наблюдений с точки зрения сохранения природы, особенно на арктических рубежах.

- В издании приведены подробные описания по 16 фенологическим фазам растений, каждая из которых проиллюстрирована фотографией либо сканированным изображением живого растения, - рассказала Kn51 заместитель директора заповедника «Пасвик» по научной работе Наталья Поликарпова. - В этом учебно-методическом пособии мы даем понятие о том, что представляет собой фаза, как организовать систему наблюдений за жизнью растений и выбрать подходящий для этого маршрут, сколько растений можно встретить на маршруте.

В книге опубликованы не только собственные материалы сотрудников «Пасвика», но и сделана попытка сопоставить описания фенофаз по европейской системе и нескольким российским подходам (московской, уральской и дальневосточной фенологических научных школ).

Авторы атласа - сотрудники заповедника «Пасвик» Наталья Поликарпова и Ольга Макарова. Он издан под редакцией известного специалиста по сосудистым растениям Алексея Кравченко, много лет проводящего исследования в «Пасвике».

Рецензентами выступили доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН Александр Минин и кандидат географических наук, декан географо-биологического факультета Уральского государственного педагогического университета, доцент, профессор РАЕ Оксана Янцер. Книга опубликована на русском и английском языках, тираж 1000 экземпляров.

- Мы считаем, что атлас будет интересен и полезен специалистам заповедников, школьникам, студентам, педагогам школ и вузов, а также биологам и любителям природы, - рассказала Наталья Владимировна. - Это методическое пособие будет полезно в работе и нашим соседям по трехстороннему (Россия, Норвегия, Финляндия) трансграничному парку «Пасвик-Инари» и, надеемся, широко за его пределами.

Книга будет полезна не только специалистам особо охраняемых территорий, натуралистам и любителям природы, но и школьникам, студентам, преподавателям. Новое издание уже представили педагогическому сообществу Печенгского раойна.

Его презентация состоялась на семинаре для педагогов школ района, состоявшемся на минувшей неделе в Экологической школе «Пасвика» в Раякоски. Экземпляры фенологического атласа планируют распространить по заповедникам и университетам России, школам и библиотекам Печенгского района и Мурманской области края, а также за рубежом.





Фото сайта kn51.ru



