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Свидетели Иеговы намеревались распространять экстремистскую литературу в Снежногорске

13:5609 февраля 2017Просмотров: 282

Мурманская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах выяснила, что председатель комитета местной религиозной организации Свидетели Иеговы «Снежногорск» Андрей Елисеев хранил в целях массового распространения экстремистские материалы.

Как стало известно, при осмотре сотрудниками полиции помещения молитвенного дома организации Свидетели Иеговы «Снежногорск» была найдена литература, включенная в Федеральный список экстремистских материалов.

Данная литература, хранилась в помещении молитвенного дома, где проводились еженедельные встречи и богослужения религиозной организации Свидетелей Иеговы «Снежногорск», с целью массового распространения.

По результатам судебного разбирательства вина Андрея Елисеева доказана полностью.

Постановлением суда председатель комитета местной религиозной организации Свидетели Иеговы «Снежногорск» Елисеев привлечен к административной ответственности и ему назначено административное наказание в виде штрафа.

Запрещенная литература изъята и уничтожена, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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