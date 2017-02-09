В Апатитах по горячим следам полицейскими раскрыта квартирная кража со взломом

Сотрудники ДПС во время патрулирования задержали мужчину, который устроил драку на улице. Будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, он нашел повод словесно задеть случайного прохожего.

Злоумышленника доставили в отдел полиции и установили его личность.

Выяснилось, что житель Карелии 1992 года рождения приехал в Мурманскую область в гости к знакомым. У задержанного имелись при себе две гитары, что вызвало у полицейских подозрения.

Пока мужчину опрашивали, в дежурную часть обратился житель города Апатиты .

Он сообщил, что из его квартиры по улице Дзержинского выбили дверь и украли две гитары и деньги - на общую сумму 12 тысяч рублей.

По факту кражи в отношении жителя Карелии возбуждено уголовное дело.

Подозреваемого может ожидать наказание в виде 6 лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.





