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В Ленинском округе мурманчанин напал на подростка

16:1709 февраля 2017Просмотров: 210

В мурманскую полицию обратился несовершеннолетний мурманчанин, который пояснил, что на улице Мира после словесной перепалки неизвестный молодой человек нанес ему несколько ударов в лицо.

Заключение судебно-медицинской экспертизы показало, что пострадавшему были нанесены телесные повреждения в виде тупых травм и множественных переломов костей лицевого скелета, которые по степени тяжести квалифицируются, как причинившие средней тяжести вред здоровью.

Полицейские установили подозреваемого, которого объявили в розыск.

Совместными усилиями Росгвардейцев и полицейских житель Мурманска был задержан и доставлен в отдел полиции.

В настоящее время, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до трех лет лишения свободы.

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