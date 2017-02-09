В Мурманске при пожаре погибли отец и дочь

В Мурманске проводится доследственная проверка по факту обнаружения погибших при пожаре.

Мурманскими следователями проводится процессуальная проверка, направленная на установление обстоятельств, приведших к смерти двух мурманчан.

По данным следствия, после пожара, в одной из квартир дома № 43 по улице Книповича в городе Мурманске, были обнаружены тела погибших отца и дочери, 1937 и 1966 годов рождения, соответственно, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

В настоящее время следователями завершен осмотр места происшествия, проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.