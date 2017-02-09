В Мурманской областной прокуратуре подвели итоги работы за год

Сегодня в Мурманской областной прокуратуре подвели итоги работы за минувший год. Состоялось расширенное заседание коллегии. Присутствовали на ней и заместитель генерального прокурора России Александр Гуцан, прокурор области Василий Щербаков и губернатор Марина Ковтун.

Заседание коллегии началось с подведения итогов профессионального конкурса. Прокуратуру города Кандалакши назвали лучшей в области в 2016 году. Так же отметили работу коллег из Мурманска и Кольского района. Лучшим гособвинителем назвали помощника прокурора города Североморска Бориса Грачева.

Подводя общие итоги, отметили повышение результативности работы. Серьезный рост выявленных нарушений, в 4 раза, произошел в сфере военно-промышленного комплекса.

Продолжает стремительно расти и количество дел в сфере ЖКХ, невыплаты заработной платы.

Из года в год увеличивается и число коррупционных дел. Происходит это, несмотря на ужесточение наказаний.