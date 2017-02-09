Зачем 11 000 мурманских школьников создали свой союз?

Мурманские школьники не сидят без дела. Благодаря им в городе работают более 40 детских общественных объединений. Ребята организуют школьные мероприятия, развивают спортивные направления, создают школьные газеты и телевидение, принимают участие в городских праздниках и многое другое. Руководит школьными объединениями «Союз юных мурманчан».

«Пятерочка» - так называется детское объединение 5-й мурманской школы. В него входят более 300 учеников. На базе школы действуют сразу несколько клубов, или, как их еще называют секторов объединения. Один из них военно-патриотический клуб.

Александр Иваненко, руководитель военно-патриотического клуба: «Ребятам в чем польза - они проходят полноценную военную подготовку. Они в армию или военное училище приходят уже адаптированными. Они очень быстро становятся сержантами, быстро становятся командирами отделений. Это те люди, на которых командиры могут положиться».

Здесь занимаются старшеклассники. Всего 25 человек. 10 из них это девушки. Вместе юные бойцы участвуют в городских военных соревнованиях, в зарницах. Несколько лет назад они даже принимали участие в параде на 9 мая. Сейчас они готовят показательное выступление ко Дню защитника отечества. О том, как проходят тренировки в клубе, и что за ребята там занимаются, расскажут школьные журналисты.

Анна Колыбина, руководитель клуба видео-журналистов: «Идею эту мы воплотили с гуманитарным 10-м классом. Поэтому они достаточно заинтересованы. Для них это своего рода профориентация, потому что многие из них в последствии хотят быть журналистами. И естественно, они хотят примерить на себя эту профессию, попробовать - а как это, как они будут себя чувствовать. У нас очередь существует на роль ведущего, на того, кто будет задавать вопросы. У нас есть монтажер».

Ребята выпускают для школьного сайта небольшие программы. В каждую входит несколько видео-сюжетов о жизни школы. Кого снять? О чем спросить? Как смонтировать? Перед тем, как делать новый материал, юные журналисты тщательно обсуждают все детали на совещании. В общем, всё как в настоящей новостной редакции.

Екателира Слукина: «Это помогает общаться с людьми, ты развиваешь в себе коммуникабельность, общительность».

Дарья Самараева: «Я монтирую видео, и мне это нравится. Я ощущаю себя в коже монтажера. Мне просто это нравится, я сижу, накладываю музыку, кадры».

Так же в пятой школе действуют «Информационный», «Шефский», культурно массовый секторы, сектор «ОБЖ» и «Здорового образа жизни». Все кружки, клубы и секции любой ребенок может посещать бесплатно.

Ирина Ускова, директор школы №5: «Самая большая ценность детских объединений в том, что дети учатся и приобретают там бесценный опыт публичных выступлений, опыт, когда они формируют свои лидерские качества, умение работать в команде, организаторские свои способности, ответственность, коммуникабельность. То есть вообще очень много таких качеств, которые нужны будут в дальнейшей жизни».

В объединение «Пятерочка» школьники попадают с первого класса и покидают его лишь после выпускных экзаменов. Всего же в Мурманске подобных существует 43. В их рядах состоят почти 11 000 школьников со всего города.