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Завтра в художественном музее начнет работу выставка декоративного искусства «Я творю. Я путешествую налегке»

16:3109 февраля 2017Просмотров: 106

10 февраля в 17:00 в Мурманском областном художественном музее состоится торжественное открытие выставки «I Craft. I Travel Light. Я творю. Я путешествую налегке», организованная совместно с Северо-Норвежским союзом художественных ремесленников.

«Я творю. Я путешествую налегке» - это передвижной выставочный проект норвежских и российских художников, работающих в направлении современного декоративно-прикладного искусства. На выставке будут представлены работы, выполненные из традиционных материалов Баренцрегиона: оленьи рога, береста, кость, рыбья чешуя и дерево, работы из «переработанных материалов» и «найденные объекты».

После Мурманского областного художественного музея экспозиция отправится в Художественный музей города Тромсё, а завершит путешествие в Саамском центре современного искусства города Карашьок, Норвегия.

Выставка будет работать до 19 марта 2017 года.

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