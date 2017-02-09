Завтра в художественном музее начнет работу выставка декоративного искусства «Я творю. Я путешествую налегке»

10 февраля в 17:00 в Мурманском областном художественном музее состоится торжественное открытие выставки «I Craft. I Travel Light. Я творю. Я путешествую налегке», организованная совместно с Северо-Норвежским союзом художественных ремесленников.

«Я творю. Я путешествую налегке» - это передвижной выставочный проект норвежских и российских художников, работающих в направлении современного декоративно-прикладного искусства. На выставке будут представлены работы, выполненные из традиционных материалов Баренцрегиона: оленьи рога, береста, кость, рыбья чешуя и дерево, работы из «переработанных материалов» и «найденные объекты».

После Мурманского областного художественного музея экспозиция отправится в Художественный музей города Тромсё, а завершит путешествие в Саамском центре современного искусства города Карашьок, Норвегия.

Выставка будет работать до 19 марта 2017 года.