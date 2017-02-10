Ай да Пушкин! «Наше утро» вспоминает великого поэта

Ведущий утреннего эфира Иван Герасимов обожает творчество Пушкина. Он и прохожих пытался заставить его стихи читать, но те сказали, что предпочитают других поэтов. Каких именно? Узнаете из программы!

А ещё журналисты расскажут вам, что делать с ненужной бумагой, продемонстрируют работу кондуктора изнутри, покажут закулисье конкурса «Краса Заполярья» и пообщаются с участниками проекта «Новая весна» - людьми, которые решительно избавляются от лишних килограммов.

Увидеть программу «Наше утро» можно на телеканале ТВ21+ (22 канал в сети Ростелеком) прямо сейчас, а так же эфир будет на СТС-ТВ-21 как всегда, с 7:15 до 8:45. Присоединяйтесь к нам и получайте заряд бодрости!