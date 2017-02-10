Киномарафон «Кино! Весна! Природа!»

Каждую весну традиционно в Мурманской области проходит киномарафон «Северный Характер». В этом году он стартовал в пятый раз под девизом «КИНО! ВЕСНА! ПРИРОДА!»

О тех лентах, которые зрители региона увидят в своих городах и посёлках, об особенностях кинопоказов в нынешнем году пойдёт речь в программе «Место встречи ТВ-21».

К журналисту Юрию Ерофееву в студию придут Ирина ТРИГУБ, заведующая Североморской городской библиотекой №1 и Андрей КУЛЫБКО, методист досугового отдела Кольского районного центра культуры. Они расскажут о своём опыте работы и поделятся секретом: как заинтересовать зрителей документальными фильмами.

Смотрите программу «Место встречи ТВ-21» в эфире СТС-ТВ-21 11 февраля в 16:00!











