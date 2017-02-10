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Кольская АЭС: 16 работников атомной станции стали победителями Всероссийского конкурса «Инженер года-2016»

12:4610 февраля 2017Просмотров: 116

16 работников Кольской атомной станции стали победителями XVII Всероссийского конкурса «Инженер года-2016», организованного Российским союзом научных и инженерных общественных организаций.

Конкурс традиционно проводился в двух версиях: «Инженерное искусство молодых» - для участвующих в конкурсе молодых специалистов в возрасте до 30 лет включительно и «Профессиональные инженеры» - для участников конкурса, имеющих стаж работы на инженерных должностях не менее 5 лет.

По версии «Профессиональные инженеры» по результатам I тура звание «Профессиональный инженер России» присвоено:

•    инженеру химического цеха Светлане Бабушкиной,
•    инженеру цеха тепловой автоматики и измерений Роману Белову,
•    старшему мастеру электроцеха Алексею Кирину,
•    инженеру-программисту цеха тепловой автоматики и измерений Андрею Клюеву
•    ведущему инженеру-технологу цеха централизованного ремонта Александру Яковлеву.

По версии «Инженерное искусство молодых» Дипломом победителя первого тура награждены:

•    инженер отдела ядерной безопасности и надежности Юлия Долецкая,
•    инженер по ремонту цеха централизованного ремонта Павел Ерёменко,
•    инженер отдела инженерно-технической поддержки эксплуатации Юрий Желтобрюхов,
•    оператор спецводоочистки реакторного цеха Денис Захаров,
•    оператор спецводоочистки реакторного цеха Руслан Мошняга,
•    машинист-обходчик по турбинному оборудованию турбинного цеха Артём Смоляров,
•    инженер-технолог химического цеха Дмитрий Радченко.

Звание лауреатов конкурса присвоено:

•    начальнику смены блока Александру Железнову,
•    ведущему инженеру по эксплуатации реакторного цеха Сергею Романову
•    ведущему инженеру турбинного цеха Илье Якубовичу.

По версии «Инженерное искусство молодых» звание лауреата конкурса присвоено инженеру цеха тепловой автоматики и измерений Евгению Евгеньеву.

Ежегодный Всероссийский конкурс «Инженер года» направлен на популяризацию инженерного искусства, пропаганду достижений и опыта научно-технической интеллигенции, привлечено внимание государственных структур к проблемам инженерного дела России.

Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

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