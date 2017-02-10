Ледокол «Новороссийск» вернулся в морской порт Мурманск

Ледокол «Новороссийск» 9 февраля вернулся от берегов архипелага Земля Франца-Иосифа в морской порт Мурманск.

Ледокол завершил свой первый арктический рейс, доставив на остров Земля Александры свыше 160 тонн грузов. Кроме того, в ходе перехода «Новороссийск» успешно осуществил ледокольную проводку пассажирского судна «Клавдия Еланская», которое в соответствии со своим рейсовым заданием выполнило перевозку и безопасную высадку на остров более 200 пассажиров.

Переход ледокола к берегам острова и обратно занял чуть более недели.

В морском порту Мурманск ледокол выполнит погрузку генеральных грузов и вновь отправится к архипелагу Земля Франца-Иосифа, осуществив проводку танкера «Варзуга».

Планируется, что в конце февраля «Новороссийск» приступит к работе в Белом море, где будет осуществлять ледокольные проводки крупнотоннажных судов между морскими портами Архангельск и Кандалакша.

«Новороссийск» является одним из трех линейных дизель-электрических ледоколов, построенных в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)».

Судно сконструировано с применением передовых технологий и способно преодолевать льды толщиной до 1,5 м. Ледокол предназначен для выполнения проводки крупнотоннажных судов, буксировки, помощи судам, терпящим бедствие, и перевозки грузов.





