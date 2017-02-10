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Мурманчанка лишилась автомобиля, отдав его в автомастерскую

13:3610 февраля 2017Просмотров: 313

Ранее не судимый мурманчанин вместо того, чтобы отремонтировать автомобиль, продал его и присвоил денежные средства.

В отдел мурманской полиции обратилась мурманчанка 1966 года с заявлением о хищении принадлежащего ей автомобиля «Шевроле Авео».

Женщина рассказала полицейским, что в декабре прошлого года отдала автомобиль по рекомендации знакомого для проведения ремонта незнакомому ей молодому человеку.

Житель Мурманска пообещал ей произвести покрасочные работы за 9 тысяч рублей, при этом попросил денежные средства заранее в качестве предоплаты.

Через некоторое время владелица автомобиля поинтересовалась, когда ей вернут ее транспортное средство. Автомеханик несколько раз переносил сроки возврата автомобиля под предлогом большой загруженности, после чего вообще перестал выходить на связь.

В конце января мурманчанка написала заявление в полицию.

Злоумышленник сообщил по телефону сотрудникам уголовного розыска, что выехал за пределами Мурманской области, однако оперативники установили, что на самом деле мурманчанин 1989 года рождения находится на территории областного центра.

Поняв, что его местонахождение полицейские установят очень быстро, он добровольно явился в полицию.

Ранее не судимый парень рассказал полицейским, что он решил «обкатать» вверенный ему для проведения ремонтных работ автомобиль и поехал на нем за пределы Мурманской области.

По дороге он попал в ДТП, машина ремонту не подлежала, поэтому он продал ее на запчасти.

Показания молодого человека полицейские проверили с помощью сотрудников ГИБДД и установили, что ни в какую аварию на похищенном автомобиле он не попадал, а просто продал его малознакомому лицу, когда находился за пределами региона, а вырученные деньги присвоил.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Подозреваемый добровольно передал потерпевшей 200 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба за присвоенный автомобиль.

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