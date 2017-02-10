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На X Киркенесской конференции в Норвегии обсудили вопрос Кольской опорной зоны

10:3510 февраля 2017Просмотров: 82

В Кольскую опорную зону вошли 30 промышленных и инфраструктурных проектов на общую сумму 500 млрд рублей, сообщил сегодня вице-губернатор Мурманской области Алексей Тюкавин на X юбилейной Киркенесской конференции в Норвегии.

Ежегодно в рамках этого мероприятия политики и бизнесмены северных регионов обсуждают важность трансграничного сотрудничества, сообщает Арктика-Инфо.

В числе приоритетных проектов Алексей Тюкавин назвал формирование Мурманского транспортного узла и инициативу «Новатэка» по созданию центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в селе Белокаменка недалеко от столицы Заполярья.

Мурманская область – это пилотный регион для апробации нового подхода к развитию Арктической зоны Российской Федерации – через формирование опорных зон.

По словам Алексея Тюкавина, для этого у области есть все необходимые условия: выгодное географическое положение, незамерзающий порт, уникальный атомный ледокольный флот, развитая промышленная и энергетическая инфраструктура.

К тому же, в дальнейшем регион получит поддержку для развития транспортной системы, сервисного обеспечения освоения континентального шельфа в Арктике, развитие горнопромышленного комплекса, энергетики и туризма.

Законопроект «О развитии Арктической зоны РФ» может быть внесен в Госдуму на рассмотрении уже в первом квартале 2017 года. Его основной идеей является создание опорных зон развития. Это комплексные проекты социально-экономического развития российских арктических территорий.

Опорные зоны позволят создать условия для освоения арктических, в том числе шельфовых ресурсов, а также усовершенствовать транспортную систему.


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