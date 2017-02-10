Нетрезвый москвич мешал пассажирам мурманского поезда

Сотрудниками петрозаводской полиции на транспорте пресечено нарушение общественного порядка в поезде Мурманск – Москва.

К сотрудникам транспортной полиции, сопровождающим пассажирский поезд сообщением «Мурманск - Москва», обратился начальник состава с заявлением о том, что в поезде находится мужчина, мешающий работе поездной бригады.

Полицейскими был выявлен 31-летний москвич, который находился в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью в адрес пассажиров и не реагировал на замечания, поступающие в его адрес.

Пассажиру было отказано в дальнейшем проезде.

Сотрудниками транспортной полиции он был снят с поезда на станции Петрозаводск, сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

Стражи порядка составили в отношении него административные протоколы по статьям «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и «Мелкое хулиганство».