16+
"-7°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Похитителей персональных данных накажут строже

10:0010 февраля 2017Просмотров: 105

С 1 июля 2017 года в России ужесточат наказание для тех, кто зарабатывает на чужих персональных данных или просто не соблюдает закон об их хранении.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые уточняют размер штрафа за такого рода нарушения, публикует «Российская газета».

Если интернет-магазины, гостиницы, авиакомпании, банки, страховые компании, сайты госуслуг и другие операторы персональных данных (все, кто получил паспортные данные россиян) допустят утечку этой информации или неправомерное копирование, то будут оштрафованы на 25—50 тысяч рублей.

В действующей редакции кодекса штраф для юридических лиц составляет всего 10 тысяч рублей. А значит, ответственность вырастет более чем в два раза, сообщает Российская газета.

В июле изменится и процедура выписывания штрафов. Если сейчас Роскомнадзор вынужден для этого обращаться в прокуратуру, то с середины года полномочия по возбуждению дел об административных правонарушениях в области персональных данных перейдут к самой службе.

Реагировать на нарушение закона там смогут оперативнее.

Читайте также
В Мурманске водитель сбил пенсионерку, сдавая назадВладислав Маленко: хочется докричаться до людейЛедокол «Новороссийск» вернулся в морской порт МурманскКиномарафон «Кино! Весна! Природа!»
Грабеж средь бела дняНа X Киркенесской конференции в Норвегии обсудили вопрос Кольской опорной зоныВнимание! РозыскСуд заставил осужденного выплатить затраты, понесенные государством на его содержаниеСеверные журналисты пришли к ученым. Первая акция создаваемой Ассоциации Арктических СМИАй да Пушкин! «Наше утро» вспоминает великого поэта
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  