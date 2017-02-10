Похитителей персональных данных накажут строже

С 1 июля 2017 года в России ужесточат наказание для тех, кто зарабатывает на чужих персональных данных или просто не соблюдает закон об их хранении.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые уточняют размер штрафа за такого рода нарушения, публикует «Российская газета».

Если интернет-магазины, гостиницы, авиакомпании, банки, страховые компании, сайты госуслуг и другие операторы персональных данных (все, кто получил паспортные данные россиян) допустят утечку этой информации или неправомерное копирование, то будут оштрафованы на 25—50 тысяч рублей.



В действующей редакции кодекса штраф для юридических лиц составляет всего 10 тысяч рублей. А значит, ответственность вырастет более чем в два раза, сообщает Российская газета.

В июле изменится и процедура выписывания штрафов. Если сейчас Роскомнадзор вынужден для этого обращаться в прокуратуру, то с середины года полномочия по возбуждению дел об административных правонарушениях в области персональных данных перейдут к самой службе.



Реагировать на нарушение закона там смогут оперативнее.