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Прогноз погоды по Мурманской области на 11 февраля

13:0510 февраля 2017Просмотров: 155

Переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь, туман. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с. Температура воздуха -7-12, при прояснениях -17-22°, ночью в центральных районах до -27°. Гололедица.

Прогноз погоды на 11 февраля по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-17..-19

-12..-14

без осадков

без осадков

Умба

-15..-17

-8..-10

без осадков

без осадков

Полярные Зори

-16..-18

-11..-13

без осадков

без осадков

Апатиты

-18..-20

-11..-13

без осадков

без осадков

Кировск

-13..-15

-8..-10

без осадков

без осадков

Ковдор

-19..-21

-14..-16

без осадков

без осадков

Мончегорск

-17..-19

-12..-14

без осадков

без осадков

Ловозеро

-19..-21

-13..-15

без осадков

без осадков

Оленегорск

-15..-17

-10..-12

без осадков

без осадков

Никель

-14..-16

-8..-10

без осадков

без осадков

Заполярный

-13..-15

-8..-10

без осадков

без осадков

Североморск

-11..-13

-8..-10

без осадков

без осадков

Мурманск

-12..-14

-9..-11

без осадков

без осадков

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 11 февраля

Температура воздуха

утром  -12..-14

днем -9..-11

вечером -10..-12

Осадки

без осадков

без осадков

без осадков
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