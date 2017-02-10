Прогноз погоды по Мурманской области на 11 февраля

Переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь, туман. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с. Температура воздуха -7-12, при прояснениях -17-22°, ночью в центральных районах до -27°. Гололедица.
Прогноз погоды на 11 февраля по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-17..-19
|
-12..-14
|
без осадков
|
без осадков
|
Умба
|
-15..-17
|
-8..-10
|
без осадков
|
без осадков
|
Полярные Зори
|
-16..-18
|
-11..-13
|
без осадков
|
без осадков
|
Апатиты
|
-18..-20
|
-11..-13
|
без осадков
|
без осадков
|
Кировск
|
-13..-15
|
-8..-10
|
без осадков
|
без осадков
|
Ковдор
|
-19..-21
|
-14..-16
|
без осадков
|
без осадков
|
Мончегорск
|
-17..-19
|
-12..-14
|
без осадков
|
без осадков
|
Ловозеро
|
-19..-21
|
-13..-15
|
без осадков
|
без осадков
|
Оленегорск
|
-15..-17
|
-10..-12
|
без осадков
|
без осадков
|
Никель
|
-14..-16
|
-8..-10
|
без осадков
|
без осадков
|
Заполярный
|
-13..-15
|
-8..-10
|
без осадков
|
без осадков
|
Североморск
|
-11..-13
|
-8..-10
|
без осадков
|
без осадков
|
Мурманск
|
-12..-14
|
-9..-11
|
без осадков
|
без осадков
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 11 февраля
|
Температура воздуха
|
утром -12..-14
|
днем -9..-11
|
вечером -10..-12
|
Осадки
|
без осадков
|
без осадков
|
без осадков