Прогноз погоды по Мурманской области на 11 февраля

Переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь, туман. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с. Температура воздуха -7-12, при прояснениях -17-22°, ночью в центральных районах до -27°. Гололедица.

Прогноз погоды на 11 февраля по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -17..-19 -12..-14 без осадков без осадков Умба -15..-17 -8..-10 без осадков без осадков Полярные Зори -16..-18 -11..-13 без осадков без осадков Апатиты -18..-20 -11..-13 без осадков без осадков Кировск -13..-15 -8..-10 без осадков без осадков Ковдор -19..-21 -14..-16 без осадков без осадков Мончегорск -17..-19 -12..-14 без осадков без осадков Ловозеро -19..-21 -13..-15 без осадков без осадков Оленегорск -15..-17 -10..-12 без осадков без осадков Никель -14..-16 -8..-10 без осадков без осадков Заполярный -13..-15 -8..-10 без осадков без осадков Североморск -11..-13 -8..-10 без осадков без осадков Мурманск -12..-14 -9..-11 без осадков без осадков

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 11 февраля