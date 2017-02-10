Сергей Донской 11-12 февраля совершит рабочую поездку в Мурманскую область и национальный парк «Русская Арктика»

В ходе визита 11 февраля Министр совместно с губернатором Архангельской области Игорем Орловым проведет рабочую встречу с коллективом национального парка, обсудит задачи по развитию территории с учетом расширения «Русской Арктики». Напомним, 26 августа 2016 г. Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление о расширении резервата.

Территория национального парка увеличена на 7,4 млн га. Расширение произошло за счёт территории островов архипелага Земля Франца-Иосифа площадью 1,6 млн га и участка внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации шириной 12 морских миль, примыкающего к архипелагу, площадью 5,8 млн га.

Нацпарк «Русская Арктика» стал самой большой в России особо охраняемой природной территорией, площадью 8,8 млн га. Это также самый крупный сухопутный национальный парк и морской природный резерват в России.

Министр обсудит, в частности, планы проведения очистки территории парка (архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля) от отходов, образовавшихся в ходе освоения Арктики в советские времена.

12 февраля Министр проведет совещание с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун по вопросам формирования в регионе новой системы обращения с отходами, а также целый ряд вопросов в сфере охраны окружающей среды. Кроме того, С.Донской посетит Мурманский морской торговый порт.





