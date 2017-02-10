Суд заставил осужденного выплатить затраты, понесенные государством на его содержание

Осужденные, получающие заработную плату и пенсию, возмещают стоимость питания, одежды, коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены.

С осужденных, уклоняющихся от работы, указанные расходы удерживаются из средств, имеющихся на их лицевых счетах.

Решением мурманского суда удовлетворён иск прокурора к осужденному, отбывающему наказание в ИК-17, о взыскании в доход государства затрат понесенных на его содержание, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фактическое исполнение решения мурманского суда взято прокуратурой на контроль.