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Театральные проекты получат гранты губернатора Мурманской области

17:0810 февраля 2017Просмотров: 53

Гранты губернатора Мурманской области предназначены для поддержки творческой деятельности государственных областных театров и развития театрального искусства в регионе.

Средства выделяются как дополнительная целевая государственная поддержка для реализации творческих проектов, способствующих повышению профессионального мастерства художественного и артистического персонала театров, сохранению и развитию кадрового потенциала, созданию новых высокохудожественных спектаклей.

На заседании Экспертного совета в комитете по культуре и искусству Мурманской области государственные областные театры Мурманской области представили свои творческие проекты.

Мурманский областной драматический театр предложил проект «Пластическая культура в современном театре» и создание оригинальной музыки к спектаклям «Зачарованное царство» и «Новогодняя сказка». Мурманский областной театр кукол – постановки спектаклей «Гадкий утёнок» и «Как Дед Мороз на свет появился».

Рассмотрев представленные на экспертизу творческие проекты, Экспертный совет решил выделить в 2017 году грант Губернатора Мурманской области в размере 150 тыс. рублей Мурманскому областному драматическому театру на поддержку проекта создания оригинальной музыки к спектаклям «Зачарованное царство» и «Новогодняя сказка». Столько же получит Мурманский областной театр кукол на постановку спектакля «Как Дед Мороз на свет появился».

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