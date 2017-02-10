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Трассу Кола перекроют в ночь с пятницы на субботу

14:0410 февраля 2017Просмотров: 164

На время взрывных работ 11 февраля планируется закрыть движение транспорта в районе 1405 км автодороги «Кола».

Региональный минтранс сообщает, что взрывные работы в районе 1405 км автомобильной дороги «Кола», намеченные на 10 февраля, на пятницу, переносятся на 11 февраля, субботу.

Они проводятся в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

Движение будет закрыто 11 февраля, в субботу, с 2:00 до 3:00.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездки по автодороге Р-21 «Кола» и осуществлять движение, строго соблюдая требования дорожных знаков и правила дорожного движения.

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