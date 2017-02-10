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Ученые признали большую часть россиян родственниками

15:0610 февраля 2017Просмотров: 125

Ученые российского медико-генетического центра проанализировали генетические данные россиян с помощью ДНК-исследования и выяснили, что почти все они родственники.

Как минимум один родственник был выявлен у 83% участников ДНК-теста. Подобную статистику российские генетики представили впервые.

«В восьми случаях из десяти можно выявить генетические связи от первого до десятого поколения. Лично я нашел двух дальних родственников, о которых не знал, и сейчас устанавливаю с ними контакт», - говорит руководитель исследования, гендиректор центра Genotek Валерий Ильинский.

По его словам, человек наследует 50 процентов генов от матери и 50 - от отца.

Новые технологии позволяют обнаружить родственников до десятого поколения. Это родство означает, что общий предок жил примерно 250 лет назад.

Пройти тест может каждый: достаточно предоставить лаборатории образец своей слюны. Результаты исследования выводятся в личные кабинеты, которые представляют своего рода социальную сеть: список найденных родственников с местом проживания, контактными данными и возможностью вести переписку.

В центре рассказывают: пройти ДНК-тест «Генеалогия» согласился немолодой мужчина. Со стороны матери у него родни не осталось, отца потерял еще в раннем детстве. Да и об этой линии рода ничего не знал, так как отец вырос в детском доме, сообщает Российская газета.

Мужчину интересовало не только кем был его отец, но и возможные родственные связи. По результатам ДНК-теста, в базе центра он обнаружил родственников в третьем поколении. Сейчас эти люди налаживают контакты, общаются.

Ученых результаты их работы радуют. Это - действительно полезный источник для тех, кто хочет подтвердить фамильные легенды, расширить свою семью или просто проследить историю рода.

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